Одеський губернатор заплатив 600 тисяч за свободу екс-лідера ПС

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов вніс 600 тисяч застави за колишнього керівника одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненко.

Про це він повідомив у Facebook.

"Це моя людська реакція на несправедливість. 600 тис. грн застави для того, хто кидався на поліцію, і 128 тис. грн застави для того, на чиїй совісті загублені життя дітей у таборі "Вікторія". Де тут справедливість?" - пояснює губернатор свій вчинок.

Він каже, що чудово розуміє мотиви Стерненко, проте його дії вважає неприпустимими.

"Я не підтримую і ніколи не буду підтримувати радикалізм форм протесту в цій, від початку мирній акції. Але чудово розумію, що було приводом для таких дій. Привід - обурливий, протест - адекватний, форма протесту - неприпустима", - підкреслює він.

Степанов вважає, що даремно Стерненко бився в поліцейськими, адже вони чесно охороняли правопорядок.

"Багаточисельна присутність поліції зірвала плани завести на мітинг у Міськсаду тітушок і влаштувати криваву бійню із захисниками Літнього театру", - зазначив він.

Голова ОДА пообіцяв зробити все, від нього залежне, щоб "Літній театр став невід'ємною частиною Міського саду".

"Засновники Одеси дарували місту сад не для наживи безчесних ділків", - додав він.

Степанов додав до свого посту копію платіжного доручення про внесення застави.

Як відомо, 18 листопада в Одесі під час протестів проти забудови в Міському саду розбили голову начальнику одеської поліції Дмитру Головіну.

Підозрюваному у вчинені нападу Стерненку суд запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави.