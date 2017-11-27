Одеський губернатор заплатив 600 тисяч за свободу екс-лідера ПС
Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов вніс 600 тисяч застави за колишнього керівника одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненко.
Про це він повідомив у Facebook.
"Це моя людська реакція на несправедливість. 600 тис. грн застави для того, хто кидався на поліцію, і 128 тис. грн застави для того, на чиїй совісті загублені життя дітей у таборі "Вікторія". Де тут справедливість?" - пояснює губернатор свій вчинок.
Він каже, що чудово розуміє мотиви Стерненко, проте його дії вважає неприпустимими.
"Я не підтримую і ніколи не буду підтримувати радикалізм форм протесту в цій, від початку мирній акції. Але чудово розумію, що було приводом для таких дій. Привід - обурливий, протест - адекватний, форма протесту - неприпустима", - підкреслює він.
Степанов вважає, що даремно Стерненко бився в поліцейськими, адже вони чесно охороняли правопорядок.
"Багаточисельна присутність поліції зірвала плани завести на мітинг у Міськсаду тітушок і влаштувати криваву бійню із захисниками Літнього театру", - зазначив він.
Голова ОДА пообіцяв зробити все, від нього залежне, щоб "Літній театр став невід'ємною частиною Міського саду".
"Засновники Одеси дарували місту сад не для наживи безчесних ділків", - додав він.
Степанов додав до свого посту копію платіжного доручення про внесення застави.
Як відомо, 18 листопада в Одесі під час протестів проти забудови в Міському саду розбили голову начальнику одеської поліції Дмитру Головіну.
Підозрюваному у вчинені нападу Стерненку суд запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави.