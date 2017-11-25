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В Одесі екс-лідера Правого сектору заарештували з правом застави у 600 тисяч

Субота, 25 листопада 2017, 10:31

В Одесі суд обрав екс-лідеру одеського "Правого сектора" Сергію Стерненко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внести заставу в сумі 608 тисяч гривень.

Як повідомляє "Думская", Стерненко підозрюють в організації заворушень 18 листопада у Міському саду.

Захист Стерненко має намір оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції.

Як зазначає ЗМІ, раніше Стерненко чинив тиск на одеські суди, був викритий у фізичному впливі та погрозах.

Губернатор Одеської області Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook заявив, що вважає суму визначеної застави неприпустимою і обіцяє внести гроші за Стерненка. 

фото - "Думская"

Як відомо, 18 листопада під час протестів проти забудови у Міському саду Одеси розбили голову начальнику одеської поліції Дмитру ГоловінуПід час сутичок було застосовано сльзогінний газ. 

Після сутичок за медичною допомогою звернулися 20 поліцейських.

Поліція кваліфікує подію за ч.4 ст. 296 (хуліганство) і ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесаПравий секторсуд
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