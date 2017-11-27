Пограбування магазину сином нардепа розслідують як розбій

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "розбій" за фактом збройного пограбування сином нардепа Ігоря Попова продуктового магазину на Оболоні.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Києві.

"Розпочато кримінальне провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зловмисники під час грабежу погрожували "продавцям та відвідувачам зброєю" і з каси забрали 2 тисячі гривень.

Одного із фігурантів схопили на місці злочину небайдужі чоловіки. Іншого, з готівкою, затримали поліцейські на автостанції "Полісся" на площі Шевченка.

"Зловмисників затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, раніше депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.

У прес-службі київської поліції "Українській правді" повідомили, що в неділю затримали двох неповнолітніх за розбійний напад на магазин.

За даними каналу "112 Україна", до подій причетний син нардепа Богдан Попов.