Пограбування магазину сином нардепа розслідують як розбій
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "розбій" за фактом збройного пограбування сином нардепа Ігоря Попова продуктового магазину на Оболоні.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Києві.
"Розпочато кримінальне провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що зловмисники під час грабежу погрожували "продавцям та відвідувачам зброєю" і з каси забрали 2 тисячі гривень.
Одного із фігурантів схопили на місці злочину небайдужі чоловіки. Іншого, з готівкою, затримали поліцейські на автостанції "Полісся" на площі Шевченка.
"Зловмисників затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, раніше депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.
У прес-службі київської поліції "Українській правді" повідомили, що в неділю затримали двох неповнолітніх за розбійний напад на магазин.
За даними каналу "112 Україна", до подій причетний син нардепа Богдан Попов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.