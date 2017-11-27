Син нардепа скоїв розбійний напад

Депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Попов повідомив, що його син-підліток скоїв злочин.

Тому певний час політик присвятить родині, повідомив він у Facebook.

"У мене в сім’ї біда. Мій син 14-ти років попав у погану компанію і здійснив серйозне правопорушення. Це моя вина, що недостатньо часу приділяв вихованню, не догледів, не попередив. Я прошу вибачення у потерпілих, у суспільства, у моїх рідних, у моєї найкращої команди", – написав Попов.

"Слава Богу, всі живі. Пройде слідство, винні понесуть відповідальність без жодних виключень, нехай це стане уроком і сину, і мені", – додав він.

Попов попросив не пов’язувати його горе з політикою чи з "чиїмось інтригами".

"Якби не моя публічність, я би горював мовчки. Друзі підтримають морально, пресу прошу не смакувати якісь деталі. Я на певний час пропаду з ефірів і побуду з родиною", – зазначив депутат.

У прес-службі київської поліції "Українській правді" повідомили, що в неділю затримали двох неповнолітніх за розбійний напад на магазин.

Як повідомляє "Київ оперативний", у неділю близько 20:00 на проспекті Рокосовського, 3, в магазин "Продукти" забігли двоє невідомих і під погрозою предмета, схожого на пістолет, забрали виручку у сумі 2000 гривень.

"Одного із них вдалося затримати свідомим громадянам, які в цей момент знаходились у магазині, іншому вдалося втекти", – йдеться в повідомленні.

Через 5-7 хвилин, по орієнтуванню, біля ЖК "Міністерський" патрульним поліцейським вдалося затримати іншого злодія.

"Обидва схожі на осіб, на рахунку яких вже 5 аналогічних злочинів", – йдеться у повідомленні, тоді як на фотографіях видно неповнолітніх осіб.

На місці виявили пістолет.

За даними каналу "112 Україна", до подій причетний син нардепа Богдан Попов.

Ігор Попов є заступником голови парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції. За даними джерел "Української правди", саме його в Адміністрації президента хотіли поставити замість Єгора Соболєва на чолі комітету.

"Українська правда". Відео з "Інсайдер" та "Київ оперативний"