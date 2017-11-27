Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Син нардепа скоїв розбійний напад

Понеділок, 27 листопада 2017, 09:37

Депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Попов повідомив, що його син-підліток скоїв злочин.

Тому певний час політик присвятить родині, повідомив він у Facebook.

"У мене в сім’ї біда. Мій син 14-ти років попав у погану компанію і здійснив серйозне правопорушення. Це моя вина, що недостатньо часу приділяв вихованню, не догледів, не попередив. Я прошу вибачення у потерпілих, у суспільства, у моїх рідних, у моєї найкращої команди", – написав Попов.

"Слава Богу, всі живі. Пройде слідство, винні понесуть відповідальність без жодних виключень, нехай це стане уроком і сину, і мені", – додав він.

Попов попросив не пов’язувати його горе з політикою чи з "чиїмось інтригами".

"Якби не моя публічність, я би горював мовчки. Друзі підтримають морально, пресу прошу не смакувати якісь деталі. Я на певний час пропаду з ефірів і побуду з родиною", – зазначив депутат.

У прес-службі київської поліції "Українській правді" повідомили, що в неділю затримали двох неповнолітніх за розбійний напад на магазин.

Як повідомляє "Київ оперативний", у неділю близько 20:00 на проспекті Рокосовського, 3, в магазин "Продукти" забігли двоє невідомих і під погрозою предмета, схожого на пістолет, забрали виручку у сумі 2000 гривень.

"Одного із них вдалося затримати свідомим громадянам, які в цей момент знаходились у магазині, іншому вдалося втекти", – йдеться в повідомленні.

Через 5-7 хвилин, по орієнтуванню, біля ЖК "Міністерський" патрульним поліцейським вдалося затримати іншого злодія.

"Обидва схожі на осіб, на рахунку яких вже 5 аналогічних злочинів", – йдеться у повідомленні, тоді як на фотографіях видно неповнолітніх осіб.

На місці виявили пістолет.

За даними каналу "112 Україна", до подій причетний син нардепа Богдан Попов.

Ігор Попов є заступником голови парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції. За даними джерел "Української правди", саме його в Адміністрації президента хотіли поставити замість Єгора Соболєва на чолі комітету.

"Українська правда". Відео з "Інсайдер" та "Київ оперативний"

"Українська правда" в Threads

Теми: криміналРадикальна партіяВерховна РадаКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
кримінал
На Тернопільщині до 8 років засудили 17-річного підлітка, який зґвалтував 13-річну дівчинку
На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ
Оголошено перші підозри за викрадення Росією українських дітей
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: