Суд дозволив подивитись, як засекретили вирок про "кошти Януковича"

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив клопотання про витребування у ГПУ рішень, якими був засекречений вирок про конфіскацію $1,5 млрд "коштів Януковича".

Відповідне рішення суд виніс 27 листопада, повідомляє позивач Transparency International Україна.

Суд, зокрема, дозволив витребувати постанову Військової прокуратури сил АТО від 21 березня 2017, якою ДП "Інформаційні судові системи" було зобов’язано не оприлюднювати текст вироку та висновок державного експерта з питань таємниць ГПУ про наявність у вироку відомостей, що становлять державну таємницю.

"Задоволення нашого клопотання є першим кроком на шляху до оприлюднення судового вироку у справі "грошей Януковича". Це важливо, адже публічність цього вироку дозволить пересвідчитися в тому, що не було порушень під час конфіскації коштів та унеможливить оскарження даного вироку у міжнародних судах", – підкреслив юрист ТІ Україна Максим Костецький.

Тепер Генпрокуратура зобов’язана долучити до матеріалів справи рішення, якими було засекречено вирок.

Відзначається, що у зв’язку з витребуванням доказів від ГПУ, розгляд справи перенесли на 19 грудня.

Як відомо, Transparency International Україна просить суд визнати незаконними рішення по засекреченню судового вироку, за яким конфіскували 1,5 млрд доларів коштів "злочинної організації Януковича".

Як відомо, 28 березня Краматорський міськсуд ухвалив рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів Януковича і його оточення в рамках процесу проти колишнього директора компанії "Газ Україна-2020" Аркадія Кашкіна.

Через місяць рішення набуло чинності, і конфісковані кошти було перераховано в держбюджет.

У травні 7 кіпрських компаній-власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів, але апеляцію не було прийнято до розгляду.

8 листопада в НАБУ заявили, що заарештовані в "Ощадбанку" гроші, які належали компанії Quickpace Limited, пов'язаній з нардепом Олександром Онищенком, зникли.

Через це бюро зареєструвало кримінальне провадження за фактом вчинення невстановленими службовими особами ВАТ "Державний ощадний банк України" незаконних дій з майном, на яке накладено арешт.

Пізніше заступник генпрокурора Євген Єнін заперечив зникнення 156,8 мільйонів доларів з арештованих рахунків компанії, підконтрольній депутату Верховної Ради Олександру Онищенку.

Сам Онищенко стверджує, що не має стосунку до арештованих коштів компанії Quickpace Limited, про зникнення яких заявило НАБУ.

8 листопада Луценко звинуватив НАБУ у підіграванні Януковичу, бо детективи нібито шукали текст рішення суду про спецконфіскацію.

НАБУ заяви генпрокурора назвало безглуздими, а спецконфіскацію коштів Онищенка – незаконною.

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