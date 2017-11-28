Волкер розповів про найімовірніший сценарій для Донбасу

Конфлікт на Донбасі найближчим часом не буде врегульовано, вважає спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Про це він заявив в інтерв'ю американському виданню Politico, повідомляє DW.

На думку Волкера, дуже ймовірно, що активні воєнні дії триватимуть в Україні і через рік: "Я би сказав, що ймовірність цього 80%. Є шанс, що це буде не так, але найімовірніший сценарій, що все триватиме так, як є зараз".

Він також нагадав, що протягом конфлікту на Сході України загинуло понад 10 тисяч українців.

В інтерв'ю Волкер висловився на підтримку поставок зброї США Україні задля її самозахисту від Росії, а також згадав про нещодавню зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Белграді.

Це була вже третя їхня зустріч. Утім, американський дипломат заявив, що вона не принесла жодних результатів, та оцінив її, як "крок назад".

Волкер також укотре підкреслив, що Росія має нести відповідальність за анексію українського півострова Крим. Він зазначив, що росіяни відмовляються говорити про Крим.

За словами Волкера, Вашингтон підтримує відправку миротворців на Донбас, але без громадян Росії у її складі.

Дипломат чітко наголосив, що Сполучені Штати Америки націлені на прогрес у вирішенні конфлікту в Україні.

Коментуючи позицію президента США Дональда Трампа, Волкер сказав: "Я знаю, чув особисто від президента, він хоче цього. Він хоче миру... Він хоче бачити, як Україна поверне свої території".