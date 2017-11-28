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Волкер рассказал о самом вероятном сценарии для Донбасса

Вторник, 28 ноября 2017, 08:09
Волкер рассказал о самом вероятном сценарии для Донбасса

Конфликт на Донбассе в ближайшее время не будет урегулирован, считает специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Об этом он заявил в интервью американскому изданию Politico, сообщает DW.

По мнению Волкера, очень вероятно, что активные военные действия будут продолжаться в Украине и через год: "Я бы сказал, что вероятность этого 80%. Есть шанс, что это будет не так, но наиболее вероятный сценарий, что все будет продолжаться так, как сейчас".

Он также напомнил, что в ходе конфликта на Востоке Украины погибло более 10 тысяч украинцев.

В интервью Волкер высказался в поддержку поставок оружия США Украине для ее самозащиты от России, а также вспомнил о недавней встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым в Белграде.

Это была уже третья их встреча. Впрочем, американский дипломат заявил, что она не принесла никаких результатов, и оценил ее, как "шаг назад".

Волкер также в очередной раз подчеркнул, что Россия должна нести ответственность за аннексию украинского полуострова Крым. Он отметил, что россияне отказываются говорить о Крыме.

По словам Волкера, Вашингтон поддерживает отправку миротворцев на Донбасс, но без граждан России в составе миссии.

Дипломат четко отметил, что Соединенные Штаты Америки нацелены на прогресс в решении конфликта в Украине.

Комментируя позицию президента США Дональда Трампа, Волкер сказал: "Я знаю, слышал лично от президента, он хочет этого. Он хочет мира.... Он хочет видеть, как Украина вернет свои территории".

Темы: ДонбассСШАРосcияКрым
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