На Одещині від гранати загинув боєць Військово-морських сил

577 переглядів
Вівторок, 28 листопада 2017, 12:36

27 листопада в Одеській області внаслідок вибуху гранати загинув військовослужбовець однієї з військових частин Військово-морських сил Збройних сил України

Інших постраждалих немає, повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ.

На місці події працюють представники військової прокуратури, військової служби правопорядку, слідчо-оперативна група поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області.

За даними фактом розпочато кримінальне провадження.

Командувач Військово-морських сил призначив службове розслідування. Причини та обставини події з’ясовують.

Дещо раніше стало відомо, що у ніч на 28 листопада у військовій частині Повітряного командування ЗСУ "Схід" у Бердянську від вибуху гранати загинув 22-річний військовослужбовець.

Читайте також: Не бойові втрати. Про що мовчать Генштаб та Міноборони

Теми: армія Одеська область
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Справа Іл-76: Назарову відмовили у призначенні повторної експертизи 27 листопада 2017, 20:41
Лутковська вимагає, щоб військових не ставили до господарських робіт 27 листопада 2017, 13:08
У КНДР копають траншею на місці втечі військового до Південної Кореї 27 листопада 2017, 12:30
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
СБУ: Росія планує сфальсифікувати вибори в Україні
Росіяни та бойовики не дають забрати з ОРДО тіло українця – СЦКК
Аваков розповів, скільки техніки і військ РФ на Донбасі
Волкер розповів про найімовірніший сценарій для Донбасу
Усі новини
Made in Ukraine

7 українських брендів зимового взуття

читай!

Мистецтво визначати пріоритети. Уривок із книги Ґреґа Маккеона

Фото

Інколи талант – головне. З досвіду фотографа