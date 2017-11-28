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У Запорізькій області під час вибуху гранати загинув боєць ЗСУ

Вівторок, 28 листопада 2017, 09:46

У військовій частині Повітряного командування ЗСУ "Схід" у Бердянську від вибуху гранати загинув 22-річний військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр Командування Повітряних сил ЗСУ.

Інцидент стався в ніч на 28 листопада.

"Ця подія сталася в позаслужбовий час, і не пов'язана з виконанням службових обов'язків. Інших постраждалих немає", - уточнили в прес-службі.

Зазначається, що за даним фактом командуванням військової частини призначено службове розслідування, з'ясовуються обставини НП.

У заяві сказано, що на місці події працює слідчо-оперативна група Бердянського відділу поліції ГУ Нацполіціі в Запорізькій області.

Українська правда
Теми: Збройні силиЗапоріжжявибух
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