Гройсман: Робота АМК несе загрозу розвитку України

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Середа, 29 листопада 2017, 12:44

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає діяльність Антимонопольного комітету неефективною і бачить ознаки корупційних ризиків у його роботі.

Про це він сказав, виступаючи на Міжнародному саміті мерів 29 листопада

"Питання Антимонопольного комітету стоїть окремо. Хочу сказати, що я вкрай стурбований неефективністю роботи АМК. Більш того, я вважаю, що їх діяльність несе жорсткі ознаки корупційності, несе в собі загрози розвитку держави", – заявив він.

За словами Гройсмана, АМК заблокував тендери із закупівлі сканерів для митниці, і таким чином грають на руку корупціонерам.

"Я вважаю, що питання Антимонопольного комітету виходить на рівень національної безпеки", – наголосив прем'єр.

Анастасія Рінгіс для УП
Теми: Антимонопольний комітет Гройсман
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