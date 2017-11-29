Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: 27 обстрілів, один боєць ЗСУ загинув, двоє поранено

Середа, 29 листопада 2017, 06:49

Загалом, за минулу добу, по усій лінії зіткнення зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У результаті бойових дій один боєць ЗСУ загинув, ще двоє – отримали бойові травми.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку ворог продовжує провокувати українських військовослужбовців до збройних протистоянь на Світлодарській дузі. У вечірній час, здебільшого із піхотного озброєння, противник обстрілював оборонців Зайцевого, Новолуганського та декілька разів Травневого.

Ще зранку у цьому районі бойовики вели вогонь на підступах до оборонних укріплень українських захисників між населеними пунктами Зайцеве і Гладосове з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та озброєння БМП.

У штабі АТО зазначили, що цими провокаціями незаконні збройні формування зірвали візит спостерігачів СММ ОБСЄ і представників місії ООН, які планували провести моніторинг гуманітарної ситуації у Травневому і Гладосовому.

"Ці збройні провокації з боку російських найманців спрямовані у першу чергу на дискредитацію підрозділів Збройних Сил України в очах світового співтовариства з метою звинуватити сили АТО у нібито складній гуманітарній ситуації в цих населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим штаб АТО повідомляє, що у Травневому силами Цивільно-військового співробітництва організовано тимчасовий гуманітарний центр для покращення доставки питної води, відновлення електроживлення та низки інших життєво необхідних питань для місцевого цивільного населення

Крім того, на Луганському напрямку з мінометів різних калібрів російські найманці вели вогонь на підступах до Трьохізбенки, а з гранатометів і стрілецької зброї – по оборонних укріпленнях ЗСУ біля Жовтого, Новоолександрівки і Катеринівки.

На Донецькому напрямку у передмісті Авдіївки впродовж декількох годин зафіксовано обстріли українських позицій ворожим снайпером. З піхотного озброєння окупанти порушували перемир’я неподалік Березового.

На Приазов’ї із гранатометів різних типів та стрілецької зброї противник вів вогонь біля Гнутового і Водяного, а з озброєння БМП – поблизу Широкиного.

У відповідь українські військовослужбовці 11 разів придушували їхню вогневу активність.

Теми: АТОбойові діїДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: