Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвили собирается убедить Минюст, что его экстрадиция невозможна

Среда, 29 ноября 2017, 12:36

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили готовит ходатайство в Министерство юстиции, в котором предоставит аргументы, почему его нельзя экстрадировать на родину.

Об этом он сообщил в Facebook.

По словам политика, Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил, что главной целью многолетнего заключения его соратника в Грузии, бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили, было получение информации о банковских счетах Саакашвили.

"Олигарх Иванишвили (Бидзина, экс-премьер Грузии – ред.) не мог поверить, что я ничего не украл, и из-за этого невинного человека мучили столько лет", - отметил он.

"Сегодня (29 ноября - ред.) мои юристы подают в Министерство юстиции ходатайство о том, что, учитывая такое решение ЕСПЧ и данный факт политического преследования, моя экстрадиция в Грузию невозможна в принципе", - резюмировал Саакашвили.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", 28 ноября ЕСПЧ признал нарушение грузинскими властями относительно Мерабишвили ряда статей Европейской конвенции по правам человека и обязал выплатить ему 4000 евро.

Мерабишвили с 2013 года отбывает тюремное наказание по нескольким уголовным делам.

Саакашвили уверен, что генпрокурор Юрий Луценко готовит документы для его экстрадиции.

Украинская правда
Темы: СаакашвилиМинюстГрузия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
Все новости...
Реклама: