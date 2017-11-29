Вбивство Окуєвої: поліція жаліється, що злочинці поки невідомі

Поліція поки що не встановила осіб, які 30 жовтня вчинили вбивство Аміни Окуєвої.

Про це повідомив на прес-конференції в середу голова Національної поліції Сергій Князєв.

"Злочинці, які вчинили правопорушення, вбивство громадянки Окуєвої, не затримані і не встановлені", - сказав він.

Як відомо, 30 жовтня на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.

Член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що слідчі знайшли автомат, з якого був розстріляний автомобіль.

На знайденій зброї слідів ДНК не виявили.

Євген Кізілов, УП