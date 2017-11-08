Вбивство Окуєвої: В поліції заперечили, що знайшли ДНК на автоматі

На автоматі, який знайшли за півтори кілометра від місця розстрілу автомобіля Аміни Окуєвої і Адама Осмаєва, слідів ДНК не виявили.

Про це сказав керівник відділу комунікації поліції Київщини Микола Жукович, передає канал "112".

"Ми його знайшли неподалік скоєння злочину по розстрілу автомобіля. Тому слідчими було прийнято рішення долучити його до матеріалів справи і направили його на проведення балістичної експертизи. Чекаємо на закінчення експертизи. Інших слідів на автоматі не було", - сказав він.

Як відомо, 7 листопада член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що слідчі знайшли автомат, з якого був розстріляний автомобіль, у якому перебували доброволець АТО Аміна Окуева і її чоловік Адам Осмаєв.

Ввечері 30 жовтня на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.

1 червня 2017 року у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

На їхню думку, напад здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.

Украинская правда