Порошенко підписав закон про вихідний 25 грудня

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Середа, 29 листопада 2017, 16:15

Президент Петро Порошенко підписав закон про введення вихідного дня на католицьке Різдво 25 грудня.

"29.11.2017 повернуто з підписом від Президента", - йдеться на сторінці відповідного законопроекту №5496 на сайті Верховної Ради.

Закон набуде чинності на наступний день після опублікування.

Як відомо, 16 листопада Верховна Рада підтримала законопроект №5496 про святкування Різдва двічі - 25 грудня та 7 січня, але виключили зі святкових днів 2 травня.

21 листопада закон про запровадження вихідного дня на католицьке Різдво підписав спікер Верховної Ради Андрій Парубій і направив його на затвердження президентові. 

Українська правда
Теми: Верховна Рада святкування законодавство Порошенко
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