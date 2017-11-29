Порошенко підписав закон про вихідний 25 грудня

Президент Петро Порошенко підписав закон про введення вихідного дня на католицьке Різдво 25 грудня.

"29.11.2017 повернуто з підписом від Президента", - йдеться на сторінці відповідного законопроекту №5496 на сайті Верховної Ради.

Закон набуде чинності на наступний день після опублікування.

Як відомо, 16 листопада Верховна Рада підтримала законопроект №5496 про святкування Різдва двічі - 25 грудня та 7 січня, але виключили зі святкових днів 2 травня.

21 листопада закон про запровадження вихідного дня на католицьке Різдво підписав спікер Верховної Ради Андрій Парубій і направив його на затвердження президентові.