Порошенко подписал закон о выходном 25 декабря

Президент Петр Порошенко подписал закон о введении выходного дня на католическое Рождество 25 декабря.

"29.11.2017 возвращено с подписью от Президента", - говорится на странице соответствующего законопроекта №5496 на сайте Верховной Рады.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщалось, 16 ноября Верховная Рада поддержала законопроект №5496 о праздновании Рождества дважды - 25 декабря и 7 января, но исключила из праздничных дней 2 мая.

21 ноября этот закон подписал спикер Верховной Рады Андрей Парубий и направил его на утверждение президенту.