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Депутати зробили 25 грудня вихідним замість іншого свята

Четвер, 16 листопада 2017, 10:08
Депутати зробили 25 грудня вихідним замість іншого свята

Народні депутати підтримали законопроект №5496 про святкування Різдва двічі - 25 грудня та 7 січня, але виключили зі святкових днів 2 травня.

За це проголосували 238 народних обранців.

Голова комітету з питань соцполітики Людмила Денисова перед початком голосувань зазначила, що комітет розглянув цю пропозицію нардепів і підтримує її.

"Комітет звернув увагу, що є країни, які двічі святкують Різдво - Білорусь, Молдова, Ліван та Албанія. Тому ми теж можемо святкувати його і 25 грудня, і 7 січня. Але при цьому в проекті Трудового кодексу, який майже схвалено в цілому, є пункт про виключення 2 травня як святкового, неробочого дня. Думаю, це було б правильно", - сказала Денисова.

Спікер парламенту Андрій Парубій закликав депутатів підтримати виключення з проекту Трудового кодексу 2 травня як святкового дня.

За його словами, тільки 1 травня має залишитися в Україні святковим днем.

Проте голосувати за зміни довелося 6 разів, оскільки частина нардепів хотіла виключити 2 травня, а інша була категорично проти.

Врешті-решт, після тривалого спору, зійшлися на тому, що 25 грудня має бути вихідним, а 2 травня - робочим днем.

Більшість представників від фракцій підтримали цю зміну, підкресливши, що таким чином Україна стане більш "європейською".

"Ми не нав'язуємо церквам, як і коли відзначати свої релігійні свята, але перехід на святкування Різдва за більш новим і точним Григоріанським календарем, 25 грудня, - ознака європейськості", - сказала нардеп від партії "Самопоміч" Ірина Подоляк.

Пізніше Парубій зазначив, що 25-го грудня Різдво Христове в Україні святкують понад 11 тисяч громад, як і "більшість Помісних Православних Церков у світі".

"Ми будуємо європейську державу, ми об’єднуємо українську націю – тому вважаю надзвичайно важливим і символічним відзначення Різдва Христового і запровадження вихідного і 25 грудня, і 7 січня. Звільняємось із московської ментальної окупації та повертаємося до родини вільних народів світу!", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Раніше повідомлялося, що нардепи запропонували 25 грудня зробити вихідним днем так само, як і 7 січня. Оскільки в Україні багато і римо-католиків і протестантів, які просять зробити цей день вихідним.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Радасвяткування
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