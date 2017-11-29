"Сватів" можуть повернути з іншим актором

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Середа, 29 листопада 2017, 18:03

Серіалу "Свати" можуть повернути прокатне посвідчення, якщо Федора Добронравова замінять іншим актором.

Про це повідомив заступник міністра культури України Юрий Рибачук в ефірі телеканалу 112.

"Якщо творці серіалу приймуть рішення, що для збереження цього серіалу і продовження його трансляції вони зможуть замінити одного актора на іншого, це буде одна історія", – пояснив заступник міністра.

"Держкіно виконало норми закону і заборонило прокат цього серіалу, далі м’яч на полі творців серіалу", – зазначив Рибачук.

Він пояснив, що серіал був заборонений саме через участь в ньому актора, який визнаний СБУ таким, що створює загрозу національній безпеці України.

Раніше голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко, заявив, що Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати".

Як відомо, 22 листопада  прес-секретар СБУ повідомила, що служба безпеки ухвалила рішення заборонити в'їзд на 3 роки російському актору Федору Добронравову. Він публічно підтримує анексію Криму та відвідував окупований півострів.


Теми: кіно Росія пропаганда Крим
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