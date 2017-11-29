"Сватов" могут вернуть с другим актером

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Среда, 29 ноября 2017, 18:03

Сериалу "Сваты" могут вернуть прокатное удостоверение, если Федора Добронравова заменят другим актером.

Об этом сообщил заместитель министра культуры Украины Юрий Рыбачук в эфире телеканала 112.

"Если создатели сериала примут решение, что для сохранения этого сериала и продолжения его трансляции они смогут заменить одного актера на другого, это будет одна история", - пояснил замминистра.

"Госкино выполнило нормы закона и запретило прокат этого сериала, дальше мяч на поле создателей сериала", - отметил Рыбачук.

Он пояснил, что сериал был запрещен именно из-за участия в нем актера, который признан СБУ создающим угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты".

Как известно, 22 ноября пресс-секретарь СБУ сообщила, что служба безопасности приняла решение запретить въезд на 3 года российскому актеру Федору Добронравову. Он публично поддерживает аннексию Крыма и посещал оккупированный полуостров.

Темы: кино Росcия пропаганда Крым
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