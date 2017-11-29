Ляшко закликає Попова скласти депутатський мандат

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Середа, 29 листопада 2017, 21:56

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що його колега Ігор Попов повинен скласти депутатський мандат через пограбування магазину його сином.

Про це Олег Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я щиро співчуваю моєму колезі Ігорю Попову, але в ситуації, яка склалася, вважаю, що він повинен скласти депутатський мандат, який отримав за списком Радикальної партії", - зазначив він.

Ляшко написав, що наразі Попову "треба не за депутатський мандат триматися, а зайнятися вихованням власного сина, щоб він більше не завдавав горя ні батькам, ні людям".

Як повідомлялося, 29 листопада суд відмовився заарештувати і відпустив під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці сина нардепа Ігоря Попова, 14-річного Богдана.

Як відомо, поліція розслідує кримінальне провадження за статтею "розбій" за фактом збройного пограбування сином нардепа Ігоря Попова та ще одним підлітком продуктового магазину на Оболоні в Києві.

Відзначається, що зловмисники під час грабежу "погрожували продавцям та відвідувачам зброєю" і з каси забрали 2 тисячі гривень.

Теми: Ляшко Радикальна партія
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