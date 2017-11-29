Ляшко призывает Попова сложить депутатский мандат

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Среда, 29 ноября 2017, 21:56

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что его коллега Игорь Попов должен сложить депутатский мандат из-за ограбления магазина его сыном.

Об этом Олег Ляшко написал на своей странице в Facebook.

"Я искренне сочувствую моему коллеге Игорю Попову, но в сложившейся ситуации, считаю, что он должен сложить депутатский мандат, который получил по списку Радикальной партии", - отметил он.

Ляшко написал, что сейчас Попову "надо не за депутатский мандат держаться, а заняться воспитанием собственного сына, чтобы он больше не наносил горя ни родителям, ни людям".

Как сообщалось, 29 ноября суд отказался арестовать и отпустил под круглосуточный домашний арест на 2 месяца сына нардепа Игоря Попова, 14-летнего Богдана, который совершил разбойное нападение на магазин.

Как известно, полиция расследует уголовное производство по статье "разбой" по факту вооруженного ограбления сыном нардепа Попова и еще одним подростком продуктового магазина на Оболони.

Отмечается, что злоумышленники во время грабежа "угрожали продавцам и посетителям оружием" и из кассы забрали 2 тысячи гривен.

Темы: Ляшко Радикальная партия
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