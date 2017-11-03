Убили лідера фракції "БПП" Сєвєродонецької міськради

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П'ятниця, 3 листопада 2017, 09:06
Сергій Самарський

Голова Луганської обласної держадміністрації Юрій Гарбуз заявляє по вбивство голови фракції "Блоку Петра Порошенка" в Сєвєродонецькій міськраді Сергія Самарського.

"Учора ввечері було вбито голову фракції "БПП "Солідарність" Сєвєродонецької міської ради, громадського діяча Сергія Самарського", – написав він у Facebook.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

"Виявлення і притягнення до відповідальності винних – обов’язок правоохоронних органів і наш борг перед світлою пам’яттю Сергія. Мої співчуття близьким і рідним!", – додав Гарбуз.

Речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай підтвердила "Українській правді" факт убивства.

"Близько пів на першу ночі тіло Сергія  Самарського знайшли у районі будинку №1 ЖК "Мрія" міста Сєверодонецька з ознаками насильницької смерті – розбита голова", - сказала Погукай.

Наразі судові медики проводять розтин тіла з метою встановлення остаточної причини смерті.

Наразі судові медики проводять розтин тіла з метою встановлення остаточної причини смерті. На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група.

"Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - сказала Погукай.  

Вона додала, що поліція розглядає декілька версій убивства.

"Основна – убивство на підґрунті його політичної діяльності, бо він був дуже відомою людиною у місті, займав таку активну позицію і дуже підтримував інтереси громадян. Не відкидається версія розбійного нападу і інші версії, пов'язані з його бізнесовими справами, якими він займався до депутатства", - сказала Погукай.

Ірина Балачук, Олена Рощенко, УП
Теми: Луганська область БПП вбивство
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