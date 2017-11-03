У НАБУ спростовують купівлю спорядження у Литвина зі "справи рюкзаків"

У НАБУ повідомили, що інформація про купівлю спорядження у фіктивної компанії, причетної до розтрати понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для потреб МВС, не відповідає дійсності.

Про це йдеться у заяві НАБУ.

"НАБУ не мало і не має жодного контракту на закупівлю товару чи послуги із зазначеним ТОВ. Особа, яка представляла інтереси цього ТОВ в епізоді із закупівлею рюкзаків, дійсно брала участь у двох тендерах із закупівель, оголошених НАБУ", - зазначили у відомстві.

У згаданих тендерах особа виступала від свого імені як приватний підприємець – ФОП, розповіли в антикорупційному бюро.

"У двох тендерах — з постачання 220 літніх сорочок під бронежелети та 42 спортивних костюмів — даний підприємець був визначений переможцем. З ним був укладений контракт", - пояснюють в НАБУ.

У відомстві наголосили, що провели закупівлі у форматі відкритого тендеру в системі державних закупівель ProZorro, з дотримання всіх вимог законодавства.

"Приватний підприємець на момент проведення відкритого тендеру з закупівлі (у лютому 2017) не перебував у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні НАБУ, відтак конфлікту інтересів, який міг би вплинути на результати тендеру чи хід досудового розслідування, не було", - підкреслюють в антикорупційному відомстві.

Також там зазначили, що закуплені товари були поставлені НАБУ своєчасно, в повному обсязі. За своїми характеристиками товар повністю відповідав технічним, якісним та кількісним характеристикам, обумовленим у предметі закупівлі при оголошенні тендеру.

У відомстві стверджують, що будь-які спроби відшукати корупційний підтекст "виглядають безглуздими та маніпулятивними".

В Національному Бюро зазначили, що готові надати матеріали, які засвідчать прозорість та конкурентність закупівлі.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро закупило спортивні костюми та сорочки під бронежилети у Володимира Литвина, який є підозрюваним у справі сина голови МВС Арсена Авакова щодо закупівлі рюкзаків у 2014-2015 роках.

Харків'янин Володимир Литвин, який у 2014 році був керівником ІТ-компанії "Turboseo", був затриманий у справі про розкрадання коштів під час закупівлі так званих "рюкзаків Авакова" для Нацгвардії у 2014-2015 роках.