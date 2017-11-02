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НАБУ закупляло спортивні костюми у Литвина, який проходить у "справі рюкзаків"

Четвер, 2 листопада 2017, 21:46
НАБУ закупляло спортивні костюми у Литвина, який проходить у справі рюкзаків

Співробітники Національного антикорупційного бюро закупили спортивні костюми у Володимира Литвина, який проходить у справі сина Арсена Авакова щодо закупівлі рюкзаків у 2014-2015 роках. 

Про це свідчать дані публічних закупівель Prozorro.

НАБУ закупило у Литвина спортивні костюми на загальну суму 170 449,86 гривень.

Відповідно до оприлюдненої інформації, закупівля відбулась, коли Литвин вже проходив у "справі рюкзаків". За тендерною документацією, угоду підписали 10 квітня. Строк дії за цим договором почав діяти з 10 квітня 2017 року і закінчиться 31 грудня 2017 року.

Харків'янин Володимир Литвин, який у 2014 році був керівником ІТ-компанії "Turboseo". За даними ЗМІ, саме його номером телефону користувалася компанія "Дніпровенд" під час закупівлі рюкзаків у 2014-2015 роках.

Як відомо, 31 жовтня НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Обшуки проводили у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

У соціальній мережі з'явилися фото з місця обшуку у сина міністра внутрішніх справ у Харкові.

Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, у 2014 році керівник ІТ-компанії "Turboseo".

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.

Увечері 31 жовтня правоохоронці доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.

1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.   

Того ж дня Солом'янський райсуд Києва відпустив сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов'язання.

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Теми: НАБУАваков
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