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Третьому затриманому у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру

Середа, 1 листопада 2017, 09:02

Володимиру Литвину, затриманому разом з Олександром Аваковим і екс-заступником глави МВС Сергієм Чеботарем за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії повідомили про підозру.

Про це повідомило джерело "Української правди" у НАБУ.

Харків'янин Володимир Литвин, який у 2014 році був керівником ІТ-компанії "Turboseo". За даними ЗМІ, саме його номером телефону користувалася компанія "Дніпровенд" під час закупівлі рюкзаків у 2014-2015 роках.  

 
Володимир Литвин 
Фото з блогу дмитра гнапа 

Як відомо, 31 жовтня НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Обшуки проводили у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

У соціальній мережі з'явилися фото з місця обшуку у сина міністра внутрішніх справ у Харкові.

Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, у 2014 році керівник ІТ-компанії "Turboseo".

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.

Увечері 31 жовтня правоохоронці доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.

Читайте також: Справа сина Авакова. Усі подробиці і реакція в оточенні міністра та президента

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковНАБУкорупція
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