РосЗМІ повідомили про затримання в Росії "українського шпигуна"

У Тольятті затримали українця, працівника судноремонтного заводу Сергія Сотникова, нібито завербованого Службою безпеки України для збору відомостей про підприємство.

Про повідомляє російське агентство "РИА Новости" з посиланням на джерело в правоохоронних органах Самарської області.

Повідомляється, що під час допиту Сотников зізнався, що раніше працював збирачем судів на Херсонському державному заводі.

"Ще в 2016 році його викликав до себе співробітник служби безпеки України на ім'я Даниіл і запропонував допомагати СБУ. Чоловік погодився, йому присвоїли псевдонім Серж", - пише видання.

Там зазначають, що за словами Сотникова, перед поїздкою до Росії Даниіл доручив йому зібрати інформацію про тольяттінський завод, але він не встиг передати зібрані відомості українським спецслужбам.

"Інші завдання СБУ мною не відпрацьовувалися. Відомості про діяльність тольяттінського заводу я нікому не надавав", - розповів чоловік під час допиту, відеозапис якого нібито є у розпорядженні інформресурсу.

Відзначається, що оскільки "Сотников не завдав шкоди безпеці Росії, його не судитимуть за статтею "Шпигунство", а лише депортують на батьківщину".

Як відомо, в РФ регулярно заявляють про затримання шпигунів, які нібито працюють в інтересах України.

Раніше повідомлялося, що 5 грудня 2015 Московський обласний суд засудив Валентина Виговського, затриманого в Криму у вересні 2014 року за "шпигунство" на користь України, до 11 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Верховний суд РФ в березні 2016 визнав законним цей вирок.

2 жовтня 2016 року в Москві затриманий і поміщений в СІЗО "Лефортово" спецкор Національного інформаційного агентства "Укрінформ" Роман Сущенко за підозрою у шпигунстві.