Кіріл поскаржився "Нормандській четвірці" на українські законопроекти

Московський патріарх Кіріл звернувся до глав держав "Нормандське четвірки" (Україна, Росія, Франція, Німеччина) через "заплановане прийняття Верховною Радою України антицерковних законів".

Про це йдеться у заяві на сайті РПЦ у середу.

Вказується, що звернення також направлене Папі Римському Франциску, генеральному секретарю ООН Антоніо Гуттерешу і генеральному секретарю Всесвітньої ради церков Олафу Фюксе Твейту.

"18 травня 2017 року Верховній Раді України заплановано винесення на голосування законопроектів № 4128 і № 4511", - йдеться у заяві.

Перший із них – "Про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (щодо зміни релігійними організаціями підпорядкованості).

Другий – "Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою країною-агресором"



"Законопроекти вступають в протиріччя з Конституцією України і чинними законодавчими нормами. Проти їх прийняття висловилися Головне науково-експертне управління Верховної Ради України, Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції, уповноважений Верховної Ради України з прав людини В.В. Лутковська. Нарешті, з гострою критикою законопроектів виступили кілька українських конфесій, включаючи римо-католиків, лютеран, іудеїв", - сказано у заяві на сайті РПЦ.



В своєму посланні Кіріл заявляє, що в разі прийняття даних проектів буде узаконена "нечувана для сучасної Європи дискримінаційна правова практика щодо більшості православного населення України".

Кіріл закликає докласти всіх зусиль до того, щоб перешкодити ухваленню цих законопроектів.

Водночас у середу на сайті УПЦ МП повідомили, що представники парафій і монастирів з різних єпархій мають намір зібратися під стінами українського парламенту 18 травня о 9:00, щоб провести молебень про "напоумлення народних депутатів".

Як зазначається у пояснювальній записці законопроекту № 4128 щодо зміни релігійними організаціями підпорядкованості, його розроблено "з метою забезпечення представників релігійних громад правом на свідомий вибір та вільну і безперешкодну зміну підпорядкованості релігійним центрам для задоволення своїх релігійних потреб і гідного виразу релігійних почуттів".

У законі №4511 пропонується надати особливий статус релігійним організаціям, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором, зокрема передбачити:

- особливу процедуру реєстрації статутів таких релігійних організацій;

- підписання договорів (угод) між державою та керівництвом вказаних релігійних організацій;

- встановити погодження кандидатур, що призначаються до керівництва релігійних організацій на центральному та регіональному рівні із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії.

Крім того, пропонується в обов’язковому порядку погоджувати з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту, запрошення іноземних громадян для проведення проповідницької діяльності на території України та ін.

У пояснювальній записці до закону вказується, що метою прийняття законопроекту є захист національних інтересів України.

Українська правда