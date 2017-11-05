Волкер пропонує Україні не вносити в ООН свою резолюцію щодо миротворців

США запропонували Україні не вносити конкуруючу резолюцію щодо миротворчої місії ООН на Донбасі у відповідь на російську та спробувати досягти домовленості.

Про це повідомив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає Інтерфакс-Україна.

"Коли Росія представила свою ідею у вересні, Україна була готова вийти зі своєю пропозицією... Ми обговорили це і з Україною і сказали: "Давайте не висувати конкуруючу резолюцію, спробуймо розпочати дискусію про принципи, про те, що має робити ефективна миротворча місія. І подивитися, чи можемо ми досягти домовленості", - сказав американський дипломат на брифінгу у Вашингтоні.

За його словами, нині тривають дискусії про принципи й елементи місії ООН.

"Ми обговорюємо принципи й елементи, які мають бути в майбутній резолюції Ради безпеки ООН. І якщо ми зможемо домовитися - це буде найкращий варіант для просування вперед", - пояснив Волкер.

За його словами, США, крім Росії та України, проводять дипломатичні дискусії та координацію з Францією і Німеччиною як з партнерами з Нормандського формату, а також Великою Британією і Швецією, які наразі є членами Ради безпеки ООН.

На думку Волкера, щоб миротворча місія була ефективна, необхідний контроль над усією територією Донбасу для спостереження за переміщенням важких озброєнь і для контролю за ділянками російсько-українського кордону.

"Ми намагаємося подивитися, чи можливо створити умови для миротворчих сил ООН, щоб контролювати території на сході України. Це дало б змогу відновити довіру між сторонами, принаймні до міжнародних сил ООН, і це створило б можливість для України просунутися вперед в реалізації Мінських угод, зокрема у проведенні виборів, які наразі вони зробити не можуть", - цитує Волкера Держдеп.

Як повідомлялось, 13 листопада відбудеться третя зустріч Волкера з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

Раніше Курт Волкер заявив, що для введення миротворчої місії ООН на Донбасі необхідно, щоб Росія перш за все вивела своїх військових з ОРДЛО.

Волкер вважає, що резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року.