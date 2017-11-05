На зустрічі Путін з Трампом можуть говорити про Сирію - Пєсков

Врегулювання ситуації у Сирії як тема можливої ​​зустрічі президентів РФ і США "узгоджується".

Про це повідомив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише "Інтерфакс".

За його словами, ситуація у Сирії і виведення врегулювання в САР на новий рівень вимагає обговорення президентів РФ і США.

"Є багато тем для обговорення між Путіним і Трампом, тому в загальних інтересах, щоб обидва президенти знайшли можливість для більш-менш тривалого спілкування", - зазначив Пєсков.

Як відомо, Путін і Трамп можуть провести зустріч під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройде у В'єтнамі в листопаді.

В інтерв'ю телеканалу Fox News Трамп заявив про можливу зустріч з Путіним і зазначив, що на ній можна було б обговорити питання, що стосуються Північної Кореї, Сирії та України.