У соцмережах повідомляють про обстріли в Донецьку

7590 переглядів
Неділя, 5 листопада 2017, 21:39

У соцмережах повідомляють про ведення вогню з житлових кварталів Донецька і Макіївки, а також снарядах, які летять "у відповідь".

Про це пише "Острів" з посиланням на повідомлення користувачів соцмереж.

Так, в соцмережах з'явилася інформація про попадання снарядів в Київському районі Донецька і Червоногвардійському районі Макіївки.

"Судячи з повідомлень, Донецьк і Макіївка приймають "прильоти" у відповідь у вищевказаних районах", - пише видання.

У прес-центрі штабу АТО "Українській правді" повідомили, що українська армія не веде обстрілів по мирних кварталах Донецька.

"Ми не ведемо обстріл мирних будівель, де немає позицій ворога. За обстріли ворога ми відповідаємо. По житлових кварталах, де живуть мирні мешканці, ми ніколи не вели і не будемо вести обстрілів", - зазначили у прес-центрі.

Окрім того, сепаратистські ЗМІ пишуть про загострення ситуації на лінії фронту, покладаючи вину на українську армію.

"У районах на півночі, заході і в центрі "столиці ДНР" чути потужні вибухи снарядів", - говориться в повідомленнях сепаратистських видань.

Також, за повідомленнями сепаратистської ЗМІ, під обстріли потрапили 4 житлові будинку в Київському районі Донецька.

 
 
 

Раніше українська сторона Спільного центру з контролю і координації заявляла про провокації з боку бойовиків ОРДО, які імітують обстріли з боку Збройних сил України.

Також прес-центр штабу АТО повідомив, що 5 листопада бойовики з "Градів" обстріляли житлові квартали Авдіївки і Опитного.

Українська правда

Теми: АТО Донецьк обстріл
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики з "Градів" обстріляли Авдіївку та Опитне 5 листопада 2017, 21:01
Бойовики застосовують важке озброєння, поранено 2 військових 5 листопада 2017, 19:22
СЦКК: Бойовики провокують, імітуючи обстріли з боку ЗСУ 5 листопада 2017, 17:46
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Бойовики з "Градів" обстріляли Авдіївку та Опитне
Розслідування: Мета офшору для "Рошен" - мінімізація податків, а не "сліпий траст"
Бойовики застосовують важке озброєння, поранено 2 військових
OVERTIME: Головні економічні новини дня
Усі новини
поради психологів

Зимовий смуток і як йому опиратися

психологія

Між статусом і популярністю. А чого прагнеш ти?

тренди

7 реклам світових брендів, які зняли в Києві