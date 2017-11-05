В соцсетях сообщают об обстрелах в Донецке
В соцсетях сообщают об ведении огня из жилых кварталов Донецка и Макеевки, а также снарядах, которые летят "в ответ".
Об этом пишет "Остров" со ссылкой на сообщения пользователей соцсетей.
Так, в соцсетях появилась информация о попадании снарядов в Киевском районе Донецка и Червоногвардейском района Макеевки.
"Судя по сообщениям, Донецк и Макеевка принимают ответные "прилеты" в вышеуказанные районы", - пишет издание.
Кроме того, сепаратистские СМИ пишут об обострении ситуации на линии фронта, возлагая вину на украинскую армию.
"В районах на севере, западе и в центре "столицы ДНР" слышны мощные разрывы снарядов", - говориться в сообщениях сепаратистких изданий.
Также, по сообщениям сепаратистских СМИ, под обстрелы попали 4 жилые дома в Киевском районе Донецка.
Ранее украинская сторона Совместного центра по контролю и координации заявляла о провокациях со стороны боевиков ОРДО, которые имитируют обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.
Также пресс-центр штаба АТО сообщил, что 5 ноября боевики из "Градов" обстреляли жилые кварталы Авдеевки и Опытного.
Украинская правда
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