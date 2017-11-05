В соцсетях сообщают об обстрелах в Донецке

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Воскресенье, 5 ноября 2017, 21:39

В соцсетях сообщают об ведении огня из жилых кварталов Донецка и Макеевки, а также снарядах, которые летят "в ответ".

Об этом пишет "Остров" со ссылкой на сообщения пользователей соцсетей.

Так, в соцсетях появилась информация о попадании снарядов в Киевском районе Донецка и Червоногвардейском района Макеевки.

"Судя по сообщениям, Донецк и Макеевка принимают ответные "прилеты" в вышеуказанные районы", - пишет издание.

Кроме того, сепаратистские СМИ пишут об обострении ситуации на линии фронта, возлагая вину на украинскую армию.

"В районах на севере, западе и в центре "столицы ДНР" слышны мощные разрывы снарядов", - говориться в сообщениях сепаратистких изданий.

Также, по сообщениям сепаратистских СМИ, под обстрелы попали 4 жилые дома в Киевском районе Донецка.

Ранее украинская сторона Совместного центра по контролю и координации заявляла о провокациях со стороны боевиков ОРДО, которые имитируют обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.

Также пресс-центр штаба АТО сообщил, что 5 ноября боевики из "Градов" обстреляли жилые кварталы Авдеевки и Опытного.

Украинская правда

Темы: АТО Донецк обстрел
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