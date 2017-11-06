Стрілянина у церкві Техасу: назвали ім'я нападника

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Понеділок, 6 листопада 2017, 01:00
Daily Mail

Поліція назвала ім'я чоловіка, який відкрив вогонь у церкві Техасу.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією Daily Mail, убитого нападника ідентифікували як 26-річного ветерна Військово-повітряних сил США Девіна Патріка Келлі.

Келлі служив у ВПС США у 2009-2014 роках, був звільнений за рішенням військового суду.

Повідомляється, що останні кілька років Келлі був проповідником у баптистській церкві Кінгсвілля.

Як відомо, у результаті  нападу загинули щонайменше 27 людей.

Теми: США
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