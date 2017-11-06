Стрілянина у церкві Техасу: назвали ім'я нападника
Поліція назвала ім'я чоловіка, який відкрив вогонь у церкві Техасу.
Про це повідомляє Daily Mail.
За інформацією Daily Mail, убитого нападника ідентифікували як 26-річного ветерна Військово-повітряних сил США Девіна Патріка Келлі.
Келлі служив у ВПС США у 2009-2014 роках, був звільнений за рішенням військового суду.
Повідомляється, що останні кілька років Келлі був проповідником у баптистській церкві Кінгсвілля.
Як відомо, у результаті нападу загинули щонайменше 27 людей.
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