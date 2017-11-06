Поліція затримала 79 уболівальників за бійку в Києві

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Понеділок, 6 листопада 2017, 10:45

Правоохоронці затримали 79 осіб і відкрили кримінальне провадження за фактом масової бійки уболівальників у Києві. Трьох людей госпіталізували.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомила речник поліції Києва Оксана Блищик.

"На місці події – коли поліцейські приїхали, учасники бійки почали розбігатися – затримали 30 осіб. Крім того, загалом до управління поліції було доставлено 79 осіб", - сказала вона.  

Блищик додала, що усі затримані були учасниками бійки, але не всі погодилися надавати пояснення щодо цієї події.

"На частину людей складені протоколи про адміністративні порушення за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП, на частину – за ст. 185 (опір працівнику поліції) КУпАП", - сказала Блищик.

"За даними лікарів, до медичних закладів госпіталізовано 3 осіб", - додала речник поліції.  

За словами Блищик, кожному з затриманих буде надана правова оцінка у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу.

Як відомо, увечері 5 листопада на вулиці Василя Касіяна у Києві футбольні вболівальники влаштували масову бійку. Тоді повідомлялося, що правоохоронці затримали близько 30 осіб.

Ірина Балачук, УП
Теми: Київ футбол поліція
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