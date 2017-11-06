Геращенко просить Кабмін підтримати сім'ї заручників

Перший віце-спікер Ірина Геращенко закликає уряд закласти в державний бюджет фінансування спецфонду щодо підтримки родин заручників РФ, ОРДЛО та кримських татар.

Про це представник України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі сказала на засіданні погоджувальної ради 6 листопада.

"Будь ласка, сформуйте відповідний фонд, який буде вести два питання: адвокатська допомога кримським татарам, політв'язням Кремля і заручникам ОРДЛО", – сказала Геращенко.

Віце-спікер поскаржилася, що у виконавчій владі немає структури, яка могла би координувати ці питання.

"Вже майже рік ми боремося за те, щоб у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій було створено невеличкий відділ з 5 осіб, який би займався юридичною, психологічною допомогою родинам політв'язнів РФ і на окупованих територіях", – зазначила Геращенко.

Вона розповіла, що минулого тижня мала десятки зустрічей з рідними політв'язнів Кремля.

"Починаючи від прикордонників, викрадених у Сумській області, які на собі витягують сьогодні адвокатські послуги, в умовах, коли консулів українських до них не пускають, і закінчуючи родичами викраденого фсбшниками в Білорусі Павла Гриба", – зазначила Геращенко.

"Якщо ми витягнути не можемо, то давайте хоч підтримаємо матеріально", – пропонує нардеп.

Валентина Романенко, УП