РФ місяць не пускає консулів до викрадених прикордонників

Вже місяць російська влада не допускає українського консула до двох українських прикордонників Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака, які зникли на кордоні з РФ в сумській області.

Про це "Українській правді" повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.

"Російська сторона вкотре грубо порушує норми міжнародного права щодо допуску консулів до українських громадян", - зазначила Беца.

Вона додала, що МЗС для вирішення питання співпрацює з правозахисниками і адвокатами.

"Наша сторона відправила російській три ноти, декілька звернень з проханням надати інформацію про українських прикордонників, але не отримали жодної офіційної відповіді", - зазначила Беца.

Вона також нагадала, що Росія навіть не повідомила офіційно про переведення українських прикордонників з Брянська до Москви.

"Ми вчергове вимагаємо доступу до українських прикордонників", - наголосила Беца.

Як відомо, прикордонники зникли на нейтральній полосі в Сумській області 3 жовтня 2017 року.

4 жовтня Державна прикордонна служба України заявила про зникнення двох прикордонників під час моніторингу кордону на Сумщині.

Пізніше того ж дня російська сторона офіційно заявила, що 3 жовтня затримала їх.

9 жовтня з'явилась інформація, що російський суд заарештував прикордонниківна 2 місяці за "незаконний перетин кордону" і "злісну непокору працівникамправоохоронного органу".

У Держприкордонслужбі України заявляють, що українські прикордонники були захоплені в полон під час традиційної консультативно-представницької зустрічі з колегами з РФ "безпосередньо на кордоні" двох держав.

Згодом УП стало відомо, що зникнення українських прикордонників було спецоперацією росіян, відповідні переговори російської сторони були зафіксовані впродовж двох місяців до викрадення українських прикордонників Богдана Марцоня і Ігоря Дзюбака.

Всі подробиці про зникнення Марцоня і Дзюбака читайте в статті Викрадення українських прикордонників на Сумщині. Версії та нові подробиці