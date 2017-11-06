Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Викрадення Гриба: Російський суд розглядатиме його апеляцію по скайпу

Понеділок, 6 листопада 2017, 10:42

Незаконно утримуваний в Росії 19-річний українець Павло Гриб буде відсутній на судовому засіданні 7 листопада, він вийде на зв'язок по скайпу.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на батька викраденого Ігоря Гриба.

"Це буде апеляційний суд, на жаль, він буде проходити в режимі відеоконференції відповідно до законодавства РФ, як нам повідомив російський адвокат Андрій Сабінін, в суд його не привезуть", — повідомив він.

За словами батька українця, на судове засідання поїдуть журналісти та родичі.

"На жаль, російська сторона за 2 місяці не спромоглася надати дозвіл на відвідини родичами Павла, дозвіл до цих пір ми не отримали", — зазначив Ігор Гриб.

Він повідомив, що про стан здоров’я його сина зараз нічого не відомо.

На жаль, нічого невідомо, бо лікарів, які їздили, туди не допустили, ліки не дають", — сказав Гриб.

Як повідомлялося, 18 жовтня Жовтневий райсуд Краснодару продовжив термін утримання під вартою викраденого в Білорусі російськими спецслужбами українця Павла Гриба до 4 січня 2018 року.

Син українського офіцера Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли в Смоленську область, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї провини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

За офіційною інформацією, Гриб перебуває в краснодарському СІЗО. Його звинувачують у підготовці теракту в РФ. Йому загрожує термін ув'язнення від трьох років.

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніРосіяБілорусьсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
політв'язні
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: