Аваков описав "ленінопад" у книзі

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Понеділок, 6 листопада 2017, 14:45

У видавництві "Folio" вийшла книга "Ленін з нами?" авторства Арсена Авакова.

Сам міністр внутрішніх справ повідомив журналістам про її презентацію.

Як сказано на сайті видавництва, книга на 160 сторінок написана російською мовою.

Вона вміщує статтю політика 10-річної давності, дані Українського інституту національної пам'яті про демонтаж пам'ятників Володимиру Леніну і перелік самовільно повалених пам'ятників вождю.

 

Матеріал "Ленін з нами" Аваков опублікував у липні 2007 року. У 2008 році його разом із коментарями в інтернет-виданнях опублікували у вигляді книги.

"За десять років і три тисячі знесених в Україні пам'ятників Леніну я знову публікую цю статтю, на цей раз додавши в назву знак питання: Ленін з нами?", – зазначає в передмові автор.

Крім вихідного тексту і подальшої дискусії міністр внутрішніх справ додав до видання 2017 року "хроніку "ленінопаду" 2014 року".

"А ще попросив висловитися на цю тему – з нинішнього 2017 го – відомих українських публіцистів, істориків і політиків", – зазначає Аваков.


"Прочитавши всю збірку – і прямі ленінські цитати, і такі різні думки з 2007 року і 2017 року, – дайте собі відповідь на запитання: Ленін із нами? І хто він: символ великої комуністичної ідеї чи втілення жахливих злодіянь? Чи пам'ятати? Чи пробачити?", – пропонує він у передмові.

На думку Авакова, проминулі "сто років – достатній термін, щоб оцінити і зробити висновки, сформулювати моральний імператив історичної пам'яті, струсити морок радянської пропаганди про "найлюдянішого з людей", усвідомлено звільнитися від "привиду комунізму" і його ідолів".

"Годі "привидам бродити Європою", час нам самим іти вперед!", – заявляє він.

Фрагмент книги – з сайту "Фоліо"

Олена Рощенко, УП
Теми: Аваков Ленін історія
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