Комітет не зміг розглянути правки до закону про реінтеграцію Донбасу

1644 перегляди
Понеділок, 6 листопада 2017, 16:26

Комітет з питань національної безпеки і оборони переніс розгляд закону про "реінтеграцію Донбасу" на середу 8 листопада.

Таке рішення озвучив голова комітету нардеп від НФ Сергій Пашинський.

За словами Пашинського, у зриві засідання винні нардепи від "Самопомочі", що не прийшли на засідання, в наслідок чого на комітеті не було кворуму.

"Сьогодні пан Березюк (Олег – ред.) звинуватив нас всіх, що ми хочемо втаємничено провести комітет, а в результаті ні один представник фракції "Самопомочі" не з'явилися на комітет і зірвали нам комітет", - сказав він.

"В середу у 15:00 починаємо другу спробу", - додав Пашинський.

Як відомо, 3 листопада комітет повідомив, що народні депутати подали 653 поправки до президентського законопроекту про реінтеграцію Донбасу №7163.

6 жовтня Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу.

За словами спікера Андрія Парубія, до закону вже була внесена одна правка - прибрано згадку про Мінські домовленості. Також, за його словами, до другого читання президент Петро Порошенко обіцяв поширити дію законопроекту і на Крим.

У свою чергу фракція "Батьківщина" 5 жовтня зареєструвала в Раді альтернативний документ по Донбасу. В ньому вже одразу немає Мінських угод та згадується Крим.

Українська правда
Теми: Донбас законодавство
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Доба в АТО: 23 обстріли, 2 поранених 6 листопада 2017, 06:55
Бойовики застосовують важке озброєння, поранено 2 військових 5 листопада 2017, 19:22
Спостерігачі ОБСЄ побачили замінований міст біля Новотроїцького 5 листопада 2017, 19:13
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Суд виніс вирок 4 фігурантам захоплення Харківської ОДА в 2014 році
Суд звільнив Колмогорова з-під варти і відправив справу на перегляд
Росіянам не дали відібрати в "Укрзалізниці" півтора мільярди гривень
Під ворожий вогонь потрапили населені пункти – штаб АТО
Усі новини
дослідження

6 міфів про дитячий сон, які потрібно забути

тренди

7 реклам світових брендів, які зняли в Києві

фестиваль

Що варто спробувати на листопадовій "Вуличній їжі"