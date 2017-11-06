Комітет не зміг розглянути правки до закону про реінтеграцію Донбасу

Комітет з питань національної безпеки і оборони переніс розгляд закону про "реінтеграцію Донбасу" на середу 8 листопада.

Таке рішення озвучив голова комітету нардеп від НФ Сергій Пашинський.

За словами Пашинського, у зриві засідання винні нардепи від "Самопомочі", що не прийшли на засідання, в наслідок чого на комітеті не було кворуму.

"Сьогодні пан Березюк (Олег – ред.) звинуватив нас всіх, що ми хочемо втаємничено провести комітет, а в результаті ні один представник фракції "Самопомочі" не з'явилися на комітет і зірвали нам комітет", - сказав він.

"В середу у 15:00 починаємо другу спробу", - додав Пашинський.

Як відомо, 3 листопада комітет повідомив, що народні депутати подали 653 поправки до президентського законопроекту про реінтеграцію Донбасу №7163.

6 жовтня Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу.

За словами спікера Андрія Парубія, до закону вже була внесена одна правка - прибрано згадку про Мінські домовленості. Також, за його словами, до другого читання президент Петро Порошенко обіцяв поширити дію законопроекту і на Крим.

У свою чергу фракція "Батьківщина" 5 жовтня зареєструвала в Раді альтернативний документ по Донбасу. В ньому вже одразу немає Мінських угод та згадується Крим.