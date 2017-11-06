В Німеччині вважають, що Онищенко живе в Іспанії

Згідно з інформацією з німецької бази економічних даних, народний депутат України Олександр Онищенко проживає в Іспанії.

Про це свідчать дані з реєстру Moneyhouse.

Онищенко, відповідно до реєстру, живе в Барселоні і з травня 2017 року є директором компанії Gut Einhaus Liegenschafts GmbH, що володіє відомим кінним центром Gut Einhaus в місті Герцлаке.

До цього з 2014 року директором був 33-річний угорський вершник Ференц Центірмай, який з 2010 року виступав за Україну.

Раніше в понеділок Онищенко повідомив УП, що просив губернатора Герцлаке допомогти йому з отриманням робочої візи.

При цьому, у вересні цього року німецьке видання Osnabrücker Zeitung писало, посилаючись на бургомістра селища Герцлаке Ганса Бескена, що нардеп продав частину кінного бізнесу.

Бургомістр не назвав ім’я покупця, зазначивши лише, що це українка. Крім того, за словами Ганса Бескена, вона придбала більшу частину центру.

Видання також пише, що Онищенко почав продавати власність ще рік тому: влітку 2016 він продав 44 коня.

За інформацією видання, Онищенку тепер належить менша частина власності.

Як відомо, Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.

За даними НАБУ, з січня 2013-го до червня 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнало збитків на більш ніж 740 млн грн. Слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб.

5 липня 2016 гоку Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Нардеп-утікач перебуває у національному розшуку, а Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду за дозволом на заочний судовий процес щодо нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Сам Онищенко казав, що процедура заочного засудження щодо нього неможлива.

6 листопада ЗМІ писали, що Онищенко подав документи на отримання німецького громадянства.

Однак сам депутат цю інформацію спростував, зазначивши, що він планує отримати в Німеччині робочу візу, а не громадянство.

Софія Лукашова, для УП