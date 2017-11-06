Онищенко подався на громадянство Німеччини – бургомістр

Народний депутат України Олександр Онищенко подав документи на отримання німецького громадянства.

Як повідомив в інтерв'ю "Deutsche Welle" бургомістр селища Герцлаке Ганс Бескен (Hans Bösken), український депутат зробив це ще кілька місяців тому.

Бескен сприяє Онищенку в отриманні німецького громадянства, зокрема, звернувся до вищих інстанцій із рекомендаційним листом, в якому наголосив на визначній ролі, яку український мультимільйонер відіграє для його громади.

"Я кілька разів перепитував щодо стану справ. Як мені дали зрозуміти, процес просувається успішно. Я сумнівався, що все вдасться зробити так швидко, однак за актуальною інформацією все має вирішитися позитивно", – заявив бургомістр у розмові з DW.

За його словами, Онищенко, який володіє на території громади великим маєтком і стайнею для тренування спортивних коней, влітку зареєстрував у Герцлаке місце проживання.

З огляду на тривалий легальний статус перебування у Німеччині і відсутність у цій країні кримінальних справ проти нього, він, вочевидь, відповідає критеріям на отримання громадянства.

Бескен пояснив, що сприяє українському мультимільйонеру у паспортному питанні, оскільки сподівається, що Онищенко принесе користь його громаді.

Українець пообіцяв бургомістру, що в майбутньому вкладатиме гроші в організацію у Герцлаке міжнародних змагань з кінного спорту на найвищому рівні.

Про проблеми з законом новоспеченого односельця в Україні сільський голова чув, однак "не береться давати цьому оцінку".

Сам Онищенко відмовився від спілкування з DW. Його адвокати не відповіли на запитання редакції.

Олександр Онищенко купив маєток площею у майже 100 га на околиці Герцлаке ще 2013 року. За декілька років він придбав десятки коней, деякі з яких коштували понад мільйон євро.

Доки в Онищенка не почалися проблеми, у Нижній Саксонії тренувалася збірна України з кінного спорту, до якої політик запросив низку відомих іноземних вершників, які отримали українські паспорти, зазначає DW.

Торік депутат продав майже всіх своїх коней, звільнив частину персоналу, а сам у Герцлаке навіть не показувався, пригадує Бескен. Бургомістр боявся, що маєток українського багатія конфіскують.

"Ми у громаді не хочемо, щоби цей центр конярства, який є взірцевим на всю Німеччину, був розшматований через події, які колись десь сталися", – сказав Бескен.

Тому коли Онищенко нещодавно повернувся в Герцлаке, бургомістр зітхнув з полегшенням, пише видання.

Українець запросив Бескена в гості: показав стайні, знову заповнені конями, продемонстрував вирізки зі статей, в яких йдеться про кримінальні справи проти нього і запевнив селищного голову, що "все це лише політика".

Під час розмови, розповідає селищний голова, Онищенко виявив бажання офіційно зареєструвати у Герцлаке місце проживання.

Доти український депутат офіційно проживав у передмісті Барселони, як свідчить інформація з реєстрів щодо його німецької компанії. Однак тепер, запевнив Онищенко, він хоче мешкати саме у німецькій провінції.

На підтвердження серйозності намірів українець пообіцяв допомагати грошима місцевому кінному клубу. А також попросив сприяти йому в отримані німецького паспорта.

За словами німецького чиновника, за кілька днів після першої розмови Онищенко вже прийшов із документами до міської управи – і українця прописали, документи на отримання німецького громадянства було подано.

Селищний голова написав рекомендаційний лист на підтримку надання Онищенку громадянства. Бескен певен, що незабаром український мільйонер отримає німецький паспорт, адже виконує всі формальні вимоги, вже багато років має дозвіл на проживання у Німеччині.

Це означає, що для офіційних німецьких інстанцій головним місцем проживання Онищенка весь цей час була Німеччина, зазначає DW.

Бескен зауважує, що у Німеччині в Онищенка проблем із законом немає. "Він навіть показував мені рішення суду", – наголошує бургомістр.

Вочевидь, йдеться про відповідь Вищого земельного суду у Кобленці від 6 лютого цього року адвокатам українця щодо сумнівності підстав для екстрадиції Онищенка. Для видачі Україні підозрюваного необхідно, щоб склад злочину кваліфікувався як злочин і в Німеччині – цього судді не побачили.

Місяцем пізніше суд виніс остаточне рішення за скаргою українця, який домагався скасування ордеру на арешт у Німеччині. "Сенат констатував, що жодного ордеру на арешт пана Онищенка просто не існує", – повідомив DW речник суду.

Як відомо, Онищенко втік з України торік, коли з нього зняли депутатську недоторканість. Після того, як "Інтерпол" відмовився оголошувати його в розшук, Онищенко подорожує світом і бере участь у змаганнях із кінного спорту.

Національне антикорупційне бюро України звинувачує депутата у розкраданні природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності підконтрольних йому компаній з ПАТ "Укргазвидобування". В результаті дій депутата, заявляють у НАБУ, державі було завдано збитків на суму близько трьох мільярдів гривень.

Онищенко запевняє, що кримінальне переслідування відбувається з політичних мотивів - за вказівкою президента України Петра Порошенка.

Нардеп також стверджував, що 4 квітня 2017 року отримав політичний притулок в одній із країн, але не у Великобританії.