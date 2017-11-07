Росія відмовилась видати Україні екс-начальника "Беркута" Кусюка

Росія відмовила Генеральній прокуратурі у затриманні та екстрадиції колишнього командира київського полку міліції спеціального призначення "Беркут" Сергія Кусюка.

Про це повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передають "Українські новини".

"Росія відмовила в його екстрадиції", - розповів він.

Горбатюк зазначив, що Москва пояснила свою відмову тим, що Кусюк є громадянином Росії, а російська держава не видає своїх громадян.

Як відомо, після революції заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що заступник керівника розформованого спецпідрозділу "Беркут", полковник Сергій Кусюк, втік до Криму разом з представниками донецького "Беркута".

Влітку 2015 року Генеральна прокуратура оголосила Кусюка в розшук.

Пізніше в українській прокуратурі заявили, що 30 листопада Кусюк безпосередньо керував розгоном Майдану.

12 червня 2017 року ЗМІ повідомили, що колишній командир "Беркута" Сергій Кусюк керував омоновцями на мітингу в Москві.