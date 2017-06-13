Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-начальник "Беркута" Кусюк керував ОМОНом на мітингу в Москві

Вівторок, 13 червня 2017, 12:27

Колишній командир "Беркута" Сергій Кусюк керував омоновцями на мітингу в Москві 12 червня.

Фотографію із ним опублікувало російське видання "Дождь".

Як відомо, після революції заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що заступник керівника розформованого спецпідрозділу "Беркут", полковник Сергій Кусюк, втік до Криму разом з представниками донецького "Беркута".

 
Фото: Марія Карпухіна, ДОждь
 
Кусюк під час акцій протесту у Києві в 2014 році
 

Влітку 2015 року Генеральна прокуратура оголосила Кусюка в розшук.

Пізніше в українській прокуратурі заявили, що 30 листопада Кусюк безпосередньо керував розгоном Майдану.

12 червня в Росії пройшли антикорупційні акції. Під час них, за даними "ОВС-Інфо", було затримано більше 700 осіб. У МВС розповіли про 150 затриманих. 

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяБеркут
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

Усі новини...
Росія
Через низький попит готелі в окупованому Криму знизили ціни для туристів до 40%
Банк, підприємства та ТРЦ Ocean Plaza: Україна націоналізувала мільярдні активи росіян
Зернова ініціатива: РФ продовжує блокувати продовольство для світу – Мінінфраструктури
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: