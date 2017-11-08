Психологічна реабілітація учасників АТО в Україні не проводиться

Керівник Офісу уповноваженого президента з питань реабілітації учасників антитерористичної операції Наталя Зарецька заявила, що зараз в Україні не проводиться психологічна реабілітація учасників АТО.

Про це вона повідомила "Українським Новинам".

"У цьому році програма ще не запрацювала насправді. Психологічна реабілітація надавалася тільки протягом січня і лютого, коли був продовжений механізм попереднього року. На сьогодні психологічна реабілітація учасників АТО в Україні взагалі не проводиться", - сказала Зарецька.

За її словами, це пов'язано з тим, що тільки зараз Міністерством соціальної політики спрямований на узгодження порядок проведення психологічної реабілітації, але він ще не затверджений.

При цьому Зарецька зазначила, що станом на аналогічний період 2016 року порядок організації психологічної реабілітації був уже повністю узгоджений.



Вона додала, що уповноважений Президента з питань реабілітації учасників АТО Вадим Свириденко направив відповідний запит до Кабінету Міністрів, а також направив розроблений порядок, проте конструктивну відповідь поки не отримав.



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Після ряду обурених відгуків військових Міністр оборони Степан Полторак відсторонив від посади начальника клініки психіатрії Головного військового клінічного госпіталю полковника Олега Друзя.