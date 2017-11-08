Петренко розповів, як Кабмін хоче поліпшити життя бізнесу
Кабінет міністрів пропонує запровадити аудит діяльності правоохоронних органів щодо розслідування кримінальних злочинів та ще низку новацій.
Про це розповів міністр юстиції Павло Петренко на засіданні уряду 8 листопада, представляючи законопроект про запобігання тиску на бізнес, пропонований урядом.
За словами міністра, середній строк, який суддя витрачає на винесення рішення про проведення обшуків у кримінальних справах складає 10-15 секунд.
"За таких обставин не може йти мова про питання справедливості і правосуддя. Судді фактично пачками підписують подібні ухвали про обшуки, які потім правоохоронці використовують для тиску на бізнес", – обурювався Петренко.
"Тож уряд пропонує таку новацію як звуко і відеофіксація під час розгляду питань слідчим суддею щодо обшуку та вчинення інших слідчих дій. Також встановлюється відповідальність: якщо таку ухвалу слідчий суддя виніс без відповідної фіксації – всі слідчі дії визнаються недопустимими і нікчемними", – наголосив міністр.
За його словами, також пропонується норма про обов'язковий допуск адвоката на будь-якій стадії обшуку.
"Третя новація – введення імперативу про заборону вилучення оригіналів документів і серверів під час вчинення слідчих дій. Це оригінали фінансово-господарської діяльності, комп'ютерна техніка, мобільні засоби зв'язку підприємців", – зазначив Петренко.
Тобто документом пропонується встановити вичерпний перелік випадків, коли вилучаються оригінали, – коли вони є безпосередньо знаряддям злочину.
Також уряд пропонує ввести обов'язкову звуко і відеофіксацію проведення обшуку. Це означає, що правоохоронці, які будуть проводити обшуки, повинні мати мобільні камери, які фіксуватимуть весь процес обшуку, а відеозапис потраплятиме в централізовану систему і буде невід'ємною частиною протоколу.
"У разі, якщо запис не проводився, всі докази вважатимуться недопустимими і нікчемними", – наголосив міністр.
"Ще одна новація – заборонити безпідставне відкриття одних і тих самих справ за однією фабулою. Ми пропонуємо ввести імператив, якщо один правоохоронний орган закрив справу за цією фабулою, інший - не може порушити таку саму кримінальну справу", – пояснив Петренко.
Також вводиться аудит діяльності правоохоронних органів щодо розслідування кримінальних злочинів.
В свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував у вказаному законопроекті ввести норму про заборону правоохоронцям оприлюднювати матеріали обшуку.
"Треба заборонити правоохоронцям оприлюднення матеріалів з місця слідчих дій без дозволу слідчого за спеціальною жорсткою процедурою. За порушення цієї норми пропоную жорстку кримінальну відповідальність", – зазначив очільник МВС.
Бізнесомбудсмен, присутній на засіданні уряду в середу, зазначив що підтримує внесений законпроект.
Уряд планує протягом трьох днів допрацювати вказаний документ і подати його на розгляд парламенту.
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