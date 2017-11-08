Інцидент побиття журналістів, які знімали Медведчука, вже розслідують

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Середа, 8 листопада 2017, 16:07

За фактом перешкоджання роботі журналістів в аеропорту "Київ" розпочато кримінальне провадження.

Про це інформує прес-служба прокуратури міста Києва 8 листопада.

"За інформацією, поширеною у ЗМІ щодо перешкоджання роботі знімальної групи програми "Схеми" в аеропорту "Київ", до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) КК України", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні доручили слідчому відділу Солом’янського управління поліції ГУ НП в м. Києві. Процесуальне керівництво здійснюватиме Київська місцева прокуратура №9.

Раніше журналісти програми "Схеми" опублікували відео інциденту, який стався 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту "Київ".

Знімальна група у складі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка і оператора Кирила Лазаревича (псевдо Бен Ціон Лазаревич) чекала на приліт із Росії Віктора Медведчука.

Проте їм завадили: журналістів штовхали, били, відбирали камеру. Вони впевнені, що напад вчинили охоронці Медведчука.

Повний сюжет про перельоти Медведчука та напад на журналістів "Схем" анонсовано на вечір 9 листопада на UA:Перший.

Українська правда
Теми: Медведчук ЗМІ скандал прокуратура
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