Луценко поскаржився на колапс у правоохоронній системі

Після 20 листопада генпрокуратура має припинити розслідування кримінальних справ, та передати ці повноваження Державному бюро розслідувань, яке за два роки після створення досі не запрацювало.

Про це заявив Генпрокурор Юрій Луценко під час засідання комітету законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Він повідомив, що після 20 листопада генеральна прокуратура більше не буде розслідувати нові справи, окрім тих, які були розпочаті раніше. Всі справи мають бути передані спеціальному бюро розслідувань.

Генпрокурор наголосив, що за КПК в Україні мають бути розділені слідчі органи та органи прокуратури.

"Останнім часом складається враження, що деякі політики ставлять експеримент над правоохоронною системою. З одного боку проголошують гучні заяви про те, що треба боротися з корупцією, що є правдою, з іншого - все більше зменшуючи можливості,а деколи і унеможливлюючи роботу правоохоронних органів", - сказав Луценко.

Він зауважив, що ДБР було створене ще два роки тому, але за цей час спеціальна комісія так і не змогла призначити керівника та набрати відповідний штат, тож ситуація зайшла в глухий кут, коли передавати справи нікуди і розслідувати їх теж ГПУ не має права.

"Перебування в одному офісі процесуального керівника та слідчого є наднебезпечним для виконання поставленних одним керівником завдань. Особливо коли одним керівником ставляться різні завдання і не завжди в законний спосіб", - пояснив Луценко.

"Щоб не було таких випадків треба розвести прокурорський нагляд і слідство. Для цього парламентом було прийнято рішення про створення Державного бюро розслідувань. А виборна комісія не справилася зі своєю роботою і не набрала ні керівника, ні штат. Для мене незрозуміла відсутність результату, бо ніяких юридичних підстав для того не було. Лише політичні мотиви", - заявив генпрокурор.

Він додав, що якщо так само політики будуть створювати антикорупційний суд, то його доля вже відома.

"Маємо факт, що слідство передавати нікуди. Проте закон говорить, що з 20 листопада генеральна прокуратура має передати слідство. Ми можемо виконувати роботу тільки у межах чинного законодавства. З 20.11 завершується момент самостійного слідства ГПУ", - сказав Луценко.

Він зазначив, що ГПУ наразі має передати близько 15 тисяч справ, які стосуються високопосадовців категорії "А", в тому числі справи Лазаренка, Януковича та його команди.

"Уже зараз ці справи готуються до передачі НАБУ це складні і резонансні справи на багато томів. Думаю, що для антикорупційного бюро це стане проблемою, бо в них немає достатньої кількості спеціалістів. Але з 20 листопада ГПУ не зможе більше ними займатися", - сказав Луценко.

Як повідомлялося, на позачерговому засіданні уряду 29 лютого 2016 року оголосили про створення Державного бюро розслідувань та затвердили шістьох з дев'яти членів конкурсної комісії.

З 1 березня 2016 року у зв’язку з ухваленням закону про створення Державного бюро розслідувань (ДБР) слідчі прокуратури втрачають свої повноваження.

Через це з того моменту нібито виникли проблеми з прийняттям та розглядом судами клопотань слідчих прокуратури у провадженнях, які відповідно до законодавства підслідні ДБР.

Пізніше в Генпрокуратурі заявляли, що за рішенням суду деякий час продовжать розслідування справ.

Як відомо, Кабінет міністрів призначив до конкурсної комісії з обрання його членів 6 членів із 9-ти.

Повідомлялося, що зарплати слідчих Державного бюро розслідувань стартують з 22 тисяч гривень. Але досі штат працівників ДБР не був набраний.