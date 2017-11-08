Онищенко: З Ощадбанку зникли гроші Януковича, а не мої

Народний депутат-утікач Олександр Онищенко стверджує, що не має стосунку до арештованих коштів компанії Quickpace Limited, про зникнення яких заявило НАБУ.

Про це він заявив у коментарі "Українській правді" 8 листопада.

При цьому Онищенко стверджує, що ці гроші були арештовані Генпрокуратурою у 2014 році у справі про спецконфіскацію коштів екс-президента Віктора Януковича.

"Я взагалі не причетний. Я не знаю, чиї це гроші. Їх конфіскували як гроші Януковича. Всі гроші в Ощадбанку були заарештовані в 2014 році. Моїх там немає", – сказав нардеп у коментарі УП.

Водночас у Національному антикорупційному бюро, коментуючи заяву Онищенка, заявили, що ці кошти були конфісковані в 2016 році, та наголосили "Українській правді" наступне:

"Детективи НАБУ встановили, що бенефіціаром компанії Quickpace Limited був саме Олександр Онищенко, а зовсім – не Янукович"

"І питання про те, чому ці кошти, арештовані в рамках провадження щодо Онищенка, при нескасованій ухвалі суду, були кудись перераховані за ухвалою суду у справі, яка стосувалася Януковича, – наразі є відкритим", – сказали в НАБУ.

Як відомо, 8 листопада НАБУ заявило про зникнення арештованих в "Ощадбанку" грошей, які належали компанії Quickpace Limited, яку пов’язують з нардепом Олександром Онищенком.

"Наразі Національне антикорупційне бюро намагається встановити долю близько 156,8 мільйонів доларів США та 218,1 тис. грн, які належали компанії Quickpace Limited, пов’язаній з нардепом Олександром Онищенком, та були арештовані за рішенням суду від 24.05.2016 на рахунках в ПАТ "Ощадбанк" в рамках розслідування так званої "газової справи", - заявили у відомстві.

Пізніше Генеральна прокуратура заперечила зникнення 156,8 мільйонів доларів з арештованих рахунків компанії Quickpace Limited.