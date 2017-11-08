Боголюбов підтвердив, що у нього 4 громадянства

5040 переглядів
Середа, 8 листопада 2017, 18:32

Колишній співвласник Приватбанку Геннадій Боголюбов підтвердив наявність громадянства чотирьох країн.

Про це йдеться в його повідомленні уряду України від 6 листопада, передають "Українські новини".

Зокрема, у своєму зверненні до уряду він вказав, що є громадянином України, Великої Британії, Ізраїлю та Кіпру. Також він зазначив, що проживає у Женеві, Швейцарії.

Як повідомлялося, Київський апеляційний адміністративний суд 6 листопада зобов'язав Приватбанк повернути сім'ї Суркісів 1,05 млрд гривень, 266,2 тис. доларів і 7,8 тис. євро.

8 листопада Геннадій Боголюбов заявив, що вимагає від уряду України повернення втрачених коштів в банку.

Раніше інший співвласник Приватбанку Ігор Коломойський також подавав позови до суду на Національний банк, Фонд гарантування вкладів, Кабінет міністрів, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство фінансів і Приватбанк.

Теми: Боголюбов Приват громадянство
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ЗМІ: Коломойський і Григоришин отримали паспорти Кіпру 18 вересня 2017, 21:00
Екс-очільників ДСНС, затриманих на уряді Яценюка, судять за 2 епізодами 21 червня 2017, 15:33
Ахметов – найбагатший українець серед мільярдерів світу 10 березня 2011, 08:35
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
НАБУ називає незаконним перерахування 156,8 мільйонів з "Ощадбанку"
Луценко звинувачує НАБУ у підіграванні Януковичу
ГПУ заявляє, що "гроші Онищенка" з "Ощадбанку" не зникали
Онищенко: З Ощадбанку зникли гроші Януковича, а не мої
Усі новини
дослідження

"За" і "проти" сильних фізичних навантажень у віці 70+

пам'ять

Сандормох. Розстріляне Відродження України

моз пояснює

Чому виникає рак простати і як його виявити