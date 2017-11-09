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Рада зробила черговий крок у реформі житлово-комунальної сфери

Четвер, 9 листопада 2017, 09:33
Рада зробила черговий крок у реформі житлово-комунальної сфери

Верховна Рада підтримала у повторному другому читанні нову редакцію закону про житлово-комунальні послуги.

За законопроект №1581-д проголосували 262 народні депутати.

Перед голосуванням парламент розглянув кілька сотень поправок до закону, який знаходиться в Раді з лютого 2015 року.

Заступник голови уряду - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко пояснив, що новий закон забезпечить населення якісними комунальними послугами за справедливою ціною.

Він наголосив, що це перший крок, і треба буде ще попрацювати над додатковими інструментами, які дозволять посилити контроль за постачальниками послуг.

"Але без цього кроку, на жаль, ми не зможемо перейти до можливості управління своєю власністю", - додав Зубко.

Зокрема, новий закон змінює порядок укладення споживачами договорів на отримання житлово-комунальних послуг, тобто  - управління, водопостачання, вивозу відходів, постачання газу та електрики.

У документі передбачається, що мешканці багатоквартирних будинків мають окремо укладати договори про отримання тепла.

Також, згідно з законом, тарифи на тепло з систем автономного опалення формуються і встановлюються окремо для кожного багатоквартирного будинку.

Крім того, споживачі мають окремо укладати договори з виконавцями послуг з вивезення побутових відходів.

Коротко пояснив суть закону нардеп Єгор Соболєв.

"Він дає можливість кожному з нас залишити управителем свого будинку ЖЕК, передати це право приватній компанії чи людині, або самоорганізуватися із сусідами та укласти прямі угоди з постачальниками тепла, води та інших послуг", - пише він у Facebook.

Як раніше пояснювала аналітик житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Марія Осипчук, цей закон є основою реформи галузі. Він найбільше вплине на співвласників багатоквартирних будинків, фіксуючі в такому житлі лише три форми управління: безпосередньо співвласники, об'єднання співвласників та управитель.

"Проект закону передбачає вичерпний перелік прав та обов'язків управителів, компаній, які надають послуги, і споживачів послуг. Він містить норми, які передбачають відповідальність за відсутність послуг або неякісне їх надання. Завдяки цим нормам у споживачів з'явиться механізм захисту своїх прав", - каже Осипчук.

Також, за її словами, співвласники багатоквартирних будинків тепер будуть мати право змінити форму управління.

Більше читайте тут: Законопроект про комунальні послуги: що зміниться для звичайних споживачів

Євген Кізілов, УП

Теми: законодавствоВерховна РадаЖКГреформи
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